Tradizione e appuntamenti gastronomici guidano le festività a Terra del Sole

A Terra del Sole, a partire dalla Vigilia di Natale, prendono il via le iniziative del villaggio di Natale organizzato dalla Pro loco locale. Un appuntamento ricco di sapori, tradizioni e convivialità, a partire dall'accensione del grande fuoco fino alle giornate dedicate ai piatti della memoria.

