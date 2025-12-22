Tradizione comicità e identità romagnola | sul palco del Comunale di Predappio una nuova stagione dialettale
Predappio si prepara ad accogliere la stagione dialettale 2026, un appuntamento ormai consolidato che celebra la cultura, la lingua e le tradizioni del territorio attraverso il teatro popolare romagnolo. Cinque spettacoli, cinque compagnie, un viaggio tra risate, riflessioni ironiche e memoria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La compagnia della parrocchia di Carpena torna sul palco con una nuova commedia dialettale
Leggi anche: Serata di teatro dialettale, la Compagine di San Tomè sul palco con “Arfés una vita”
Sangiovesa, trent’anni di tradizione romagnola - Bonaccini: "La conoscono anche in Emilia, è uno dei miracoli della nostra terra" Un caffè al bar, le passeggiate per le ... ilrestodelcarlino.it
A tutto sagre. Gli appuntamenti del mese di novembre alla scoperta dei sapori della tradizione romagnola - L’autunno è la stagione per eccellenza delle sagre, il periodo in cui andare alla ricerca di profumi e sapori soprattutto nelle località dell’entroterra, gelose custodi della tradizione. ravennanotizie.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.