Tra storia natura e sapori il fascino del presepe vivente di Parco Torcito

CANNOLE - Un’occasione unica per vivere un Natale autentico, immersi nella storia, nella natura e nei sapori del Salento: è quello che offrirà ai visitatori il “Presepe Vivente di Parco Torcito” a Cannole, aperto nei giorni 26, 27 e 28 dicembre e 3, 4 e 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 20. Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: A Giuliana torna il Presepe vivente: un viaggio nella luce, tra storia, fede e tradizione

Leggi anche: Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Parco Torcito si illumina: il Presepe Vivente tra storia, memoria e tradizione salentina; Lo chiamano il Paese del buon respiro: la sua è l'aria buona della campagna che fa bene a tutti; Il borgo medievale più virale del momento: sapori autentici e un castello che sembra uscito da un film.

Tra storia, natura e sapori al via durante le festività “Il Presepe Vivente di Parco Torcito” a Cannole - Un'occasione unica per vivere un Natale autentico, immersi nella storia, nella natura e nei sapori del Salento: è quello che offrirà ai ... corrieresalentino.it

TOUR IN LOMBARDIA/ Monza e Brianza: una sinfonia di storia, natura e sapori per un Natale indimenticabile - C’è un luogo in Lombardia dove il fascino della storia incontra la magia del Natale, dove la modernità si fonde con la tradizione e la natura abbraccia l’eleganza: questo luogo è Monza e il suo ... ilsussidiario.net

Incanto Natalizio in Lombardia: Lago d’Iseo, Franciacorta & Valcamonica – La tua Fuga Autentica tra Storia, Natura e Sapori Unici! ? - Le vacanze natalizie sono il momento ideale per scoprire un’Italia autentica, lontano dalle luci abbaglianti e dalle folle delle grandi città. quibrescia.it

Un itinerario speciale tra arte, storia e natura vi condurrà attraverso il castello di #FossatodiVico. Echi danteschi e note di colore si schiudono per svelare la natura come “libro del mondo”, meraviglia dell’umano e gloria del divino: protagonista la #Piaggiola, - facebook.com facebook

Scorci di bellezza .... #GenzanoDiRoma #lagodinemi #storia #natura #Bellezza #Fascino x.com