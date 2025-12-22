Tra arte e fotografia | torna Audaus OffLine con la quarta edizione
GAGLIANO DEL CAPO - Disconnettersi per riconnettersi a sé stessi e agli altri. Il 27 e 28 dicembre, il chiostro della Biblioteca Comunale, Vincenzo Ciardo, di Gagliano del Capo ospiterà la quarta edizione di Audaus OffLine, il progetto esperienziale ideato dall’artista e designer Silvio Ippati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Serino, torna “Quando i versi si fanno cielo”: la IV edizione tra poesia, arte e musica
Leggi anche: Fake News Festival torna a Udine per la sua quarta edizione
A Gagliano del Capo la IV edizione di Audaus OffLine (lasciare il cellulare all'ingresso).
Audaus OffLine torna nel Salento: la quarta edizione approda a Gagliano del Capo con nuove esperienze immersive tra arte, fotografia - Il 27 e 28 dicembre 2025, il Chiostro della Biblioteca Comunale, Vincenzo Ciardo, di Gagliano del Capo ospiterà la quarta edizione di Audaus ... liquidarte.it
Fotografia, video, social, cultura e arte: i nativi digitali in Sicilia Occidentale mettono talento e creatività al servizio delle comunità! #CeSVoP #VolontariDigitali #LaScuolaDelVolontariato - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.