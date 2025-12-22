Tra arte e fotografia | torna Audaus OffLine con la quarta edizione

GAGLIANO DEL CAPO - Disconnettersi per riconnettersi a sé stessi e agli altri. Il 27 e 28 dicembre, il chiostro della Biblioteca Comunale, Vincenzo Ciardo, di Gagliano del Capo ospiterà la quarta edizione di Audaus OffLine, il progetto esperienziale ideato dall’artista e designer Silvio Ippati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Gagliano del Capo la IV edizione di Audaus OffLine (lasciare il cellulare all'ingresso).

Il 27 e 28 dicembre 2025, il Chiostro della Biblioteca Comunale, Vincenzo Ciardo, di Gagliano del Capo ospiterà la quarta edizione di Audaus OffLine con nuove esperienze immersive tra arte, fotografia.