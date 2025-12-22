Tour guidato del centro storico di Verona in italiano

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano anche nel mese di dicembre le visite guidate organizzate dall'Ufficio Turistico di Verona: siete pronti ad andare alla scoperta della storia e delle bellezze del centro storico scaligero? Le visite, della durata di un'ora e trenta minuti circa, si tengono dall'8 al 31 Dicembre in date. 🔗 Leggi su Veronasera.it

tour guidato del centro storico di verona in italiano

© Veronasera.it - Tour guidato del centro storico di Verona in italiano

Leggi anche: A dicembre arriva "Cantine in Bottega": un tour di degustazioni tra i negozi del centro storico

Leggi anche: Halloween in centro storico: un tour tra misteri, crimini e fantasmi del passato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Genova dei delitti: drammi e passioni, tour guidato in centro storico; Info Point Giovinazzo, un dicembre denso di iniziative; Alba Sotterranea > Culture & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Tutti gli appuntamenti della settimana a Rimini.

tour guidato centro storicoTour guidato del centro storico di Verona in italiano - Tornano anche nel mese di dicembre le visite guidate organizzate dall'Ufficio Turistico di Verona: siete pronti ad andare alla scoperta della storia e delle bellezze del centro storico scaligero? veronasera.it

Oltre 9mila turisti hanno deciso: la città italiana da vedere è lei - C’è una città italiana che ha lasciato senza parole migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. esquire.com

Rione Roma Tour Festival: il centro storico si racconta con visite guidate, performance di musica e arte, attività sportive ed iniziative gastronomiche - I rioni di Roma si raccontano con installazioni artistiche, spettacoli dal vivo, talk e tour guidati per conoscere passato e presente del centro storico: dal 22 al 31 agosto prende il via Rione Roma ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.