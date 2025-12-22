Tortellini panettoni ristoranti pieni e partenze anticipate | così Bologna si prepara alle feste | VIDEO
È arrivato il Natale e a Bologna le feste si riconoscono anche dalle abitudini a tavola, dai movimenti dei fuorisede e dalle scelte dei residenti tra cucina casalinga e ristoranti tipici. Abbiamo chiesto a commercianti e cittadini cosa metteranno in tavola i bolognesi in queste giornate, con chi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Tortellini, panettoni, ristoranti pieni e partenze anticipate: Bologna si prepara alle feste | VIDEO.
