Torre Annunziata agevolazioni TARI 2025 Approvato l’atto di indirizzo Stanziati 50mila euro

Il Comune stanzia 50mila euro per riduzioni TARI 2025: fino al 40% per le famiglie a basso reddito e al 50% per i negozi di vicinato. L’Amministrazione Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per le agevolazioni TARI 2025. 50mila euro è la somma destinata dal Comune per supportare le famiglie e le imprese nel pagamento dell’imposta sui rifiuti. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso e la relativa modulistica per chiedere il contributo. “ La priorità assoluta è stata data ai nuclei familiari con ISEE fino a 5mila euro – spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Crescitelli – A loro la riduzione è del 40%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

