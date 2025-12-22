Torna Mondovisioni il grande cinema del reale tra attualità e informazione
Arezzo, 22 dicembre 2025 – . Il grande cinema del reale torna a fare tappa a Castiglion Fiorentino: appuntamenti il 14, 21, 28 febbraio e il 7 marzo. Inizia il conto alla rovescia per Mondovisioni, la rassegna di docu-film nata sulla linea editoriale del settimanale Internazionale che torna a Castiglion Fiorentino con la sua quarta edizione. Un appuntamento ormai riconosciuto a livello nazionale, capace di portare sul territorio i più importanti documentari dedicati ai grandi temi dell’attualità contemporanea: diritti umani, conflitti in corso, informazione, crisi globali e trasformazioni della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Domenica In: gli ospiti del 26 ottobre tra cinema, attualità e Ballando con le Stelle
Leggi anche: Alla Festa del Cinema di Roma 2025 torna il Premio Cesare Zavattini: tra memoria e futuro del cinema d’archivio
10 e Luce, il grande cinema torna in sala - L'Istituto Luce, una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali del mondo, celebra infatti il ... ansa.it
Tornano a Prato, in prima visione regionale, a cura del Comitato 25 Aprile Prato insieme al Terminale Cinema, i film documentari della rassegna MondoVisioni 2026. Anche quest'anno il cartellone è ideato dal settimanale Internazionale, che da oltre dieci a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.