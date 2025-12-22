Torna l' emozione della Squilla | a Lanciano il Natale inizia il 23 dicembre
Da più di quattro secoli c'è un appuntamento imperdibile per ogni lancianese, anche quello che vive all'altro capo del mondo. Il 23 dicembre, giorno dell'antivigilia di Natale, è legato ai rintocchi di una piccola campanella, la Squilla, posta in cima alla Torre civica in piazza Plebiscito.La sua. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
