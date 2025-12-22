Bologna, 22 dicembre 2025 – Dopo il solstizio d’inverno e archiviata la giornata più corta dell’anno, le previsioni meteo guardano con insistenza al Natale. Che tempo farà il 25 dicembre? Ombrelli aperti o sci ai piedi (solo in montagna) in Emilia-Romagna. Neve e pioggia nei prossimi giorni in Emilia Romagna. L’ Appennino torna ad imbiancarsi con nuova neve fresca (ma non dappertutto) mentre in collina e in pianura in arrivo piogge anche di moderata intensità nei prossimi giorni. Pioggia che potrà, se non altro, ‘lavare’ l’aria dallo smog che attanaglia la regione da diversi giorni: in parte delle province ( Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna ) sono ancora in vigore le misure emergenziali anti inquinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la neve (anche a Natale) in Emilia-Romagna: ecco dove, le previsioni meteo dei prossimi giorni

