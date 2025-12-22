Torna il Presepe sull’acqua nel fossato del Castello Estense
La sera della vigilia di Natale, mercoledì 24, alle 18 torna uno degli appuntamenti più attesi delle festività ferraresi: il Presepe sull’acqua, ambientato nello storico fossato del Castello Estense. Come da tradizione, i sub del gruppo Subacqueo ferrarese daranno vita a una fiaccolata subacquea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Sos nel fossato del Castello. Donna si butta nell’acqua. Carabiniere-eroe la salva
Leggi anche: Si getta nel fossato del castello a Ferrara, salvata da un carabiniere: “L’ha tenuta a galla nell’acqua gelida”
TORNA A FERRARA IL TRADIZIONALE SPETTACOLO DEL PRESEPE SULL'ACQUA NEL FOSSATO DEL CASTELLO. L'EVENTO GRATUITO IN PROGRAMMA DURANTE LA VIGILIA DI NATALE - La sera della Vigilia di Natale torna uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi delle festività ferraresi: il Presepe sull'Acqua, ambientato nello storico fossato del ... cronacacomune.it
A Ferrara il Presepe sull'acqua nel fossato del Castello Estense - La sera della Vigilia di Natale torna uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi delle festività ferraresi: il Presepe sull'acqua, ambientato nello storico fossato del Castello Estense. msn.com
Oggi torna il bellissimo presepe vivente di Acquedolci Unica data Ore 18.30 villa comunale Paolo Borsellino Ingresso libero - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.