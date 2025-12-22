Torino il sindaco Lo Russo sullo sgombero di Askatasuna | Conseguenza di atti giudiziari ma dai ministri parole incendiarie

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna « non è stata una scelta politica », ma la «conseguenza di provvedimenti giudiziari e delle violazioni di un’ordinanza legata alla sicurezza dell’immobile». A ribadirlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un’intervista al Corriere della Sera. «Come sindaco non mi compete entrare nel merito delle vicende giudiziarie – spiega Lo Russo – e ignoro le ragioni che hanno portato a effettuare queste operazioni a due giorni dalla chiusura delle scuole e a ridosso del Natale ». Il primo cittadino sottolinea però il lavoro portato avanti negli anni dall’amministrazione comunale: «Abbiamo lavorato a lungo e con fatica per cercare di far uscire quell’esperienza dall’illegalità, che dura da 29 anni, individuando soluzioni e percorsi che evitassero uno scontro frontale». 🔗 Leggi su Open.online

