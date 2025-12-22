Tony Pitony a Udine la nuova rivelazione della scena musicale italiana

22 dic 2025

Tony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia. La sua ricerca creativa si muove lungo un filo conduttore che unisce influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni '60, le sonorità della musica elettronica, l'espressività teatrale e.

tony pitony udine nuovaTony Pitony e il coro gospel - Il weekend musicale ligure si apre sabato al Teatro Verdi con Tony Pitony, uno dei nomi più interessanti della nuova scena indipendente italiana. genova.repubblica.it

Tony Pitony è di chi lo accoglie - Tony Pitony, invece, preferisce restare in bilico tra le due cose, con la sua maschera da Elvis, un’ironia affilata e la capacità di ... rockit.it

Sanremo 2026, i Fantallenatori candidano Tony Pitony: "Al Festival solo a modo mio" - Tra massimo dieci giorni, Carlo Conti svelerà la lista ufficiale dei Big che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2026. adnkronos.com

