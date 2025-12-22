Tony Khan | Ecco perché il Continental Classic é fondamentale durante le feste

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre anni a questa parte, la AEW organizza il Continental Classic nella parte finale dell’anno, con le fasi conclusive che coincidono con Worlds End, l’ultimo pay-per-view della stagione. La filosofia dietro la scelta delle date. Il torneo si svolge tra novembre e dicembre, periodo in cui la AEW registra diversi show in anticipo a causa delle festività. Durante la media call di Worlds End, Tony Khan ha risposto a una domanda di Jason Powell di ProWrestling.net riguardo alla possibilità di spostare il Continental Classic in un altro periodo dell’anno, evitando così le registrazioni e potenzialmente attirando più spettatori lontano da Thanksgiving e Natale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

