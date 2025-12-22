Tomori sul Milan e Milanello | E’ pazzesco Ti rendi conto del peso della maglia

Tomori sicuro sul Milan: «Siamo ambiziosi in questa stagione. Ecco cosa ci ha detto Max Allegri» - Tomori e le parole sul suo Milan considerando anche gli obiettivi stagionali della squadra rossonera Alla vigilia del suo quinto anniversario con la maglia del Milan, Tomori si racconta in una lunga i ... calcionews24.com

Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport ... gianlucadimarzio.com

Tomori: Milanello pazzesco, entri e vedi foto di Maldini, Baresi, Nesta... Senti l'aspettativa

Milan senti Tomori: “Siamo tornati con qualcosa da dimostrare. Allegri Mi ha aiutato” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

"Guardando le foto di Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan e Nesta, senti tutta l’aspettativa di chi l’ha indossata prima di te. Mai sentito meglio fisicamente. Il nostro obiettivo è tornare in Champions" A gennaio Fikayo #Tomori festeggerà il quinto anno al Milan. Dopo - facebook.com facebook

