Tomori sul Milan e Milanello | E’ pazzesco Ti rendi conto del peso della maglia
Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dai microfoni della BBC: le sue parole sulla squadra e su Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: “La donna nasce madre… Se vai nei paesi poveri ti rendi conto del privilegio della maternità”: Rosanna Lambertucci parla così su RaiUno e Serena Bortone (incredula) replica
Leggi anche: Fai così e a fine anno ti ritroverai con 12.000 euro in più sul conto: pazzesco
Tomori: "Milanello pazzesco, entri e vedi foto di Maldini, Baresi, Nesta... Senti l'aspettativa" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ... milannews.it
Tomori sicuro sul Milan: «Siamo ambiziosi in questa stagione. Ecco cosa ci ha detto Max Allegri» - Tomori e le parole sul suo Milan considerando anche gli obiettivi stagionali della squadra rossonera Alla vigilia del suo quinto anniversario con la maglia del Milan, Tomori si racconta in una lunga i ... calcionews24.com
Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport ... gianlucadimarzio.com
Tomori: Milanello pazzesco, entri e vedi foto di Maldini, Baresi, Nesta... Senti l'aspettativa
Milan senti Tomori: “Siamo tornati con qualcosa da dimostrare. Allegri Mi ha aiutato” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
"Guardando le foto di Maldini, Baresi, Kakà, Zlatan e Nesta, senti tutta l’aspettativa di chi l’ha indossata prima di te. Mai sentito meglio fisicamente. Il nostro obiettivo è tornare in Champions" A gennaio Fikayo #Tomori festeggerà il quinto anno al Milan. Dopo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.