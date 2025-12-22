Tomori sul Milan e Milanello | E’ pazzesco Ti rendi conto del peso della maglia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dai microfoni della BBC: le sue parole sulla squadra e su Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

tomori sul milan e milanello e8217 pazzesco ti rendi conto del peso della maglia

© Pianetamilan.it - Tomori sul Milan e Milanello: “E’ pazzesco. Ti rendi conto del peso della maglia”

