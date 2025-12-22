Tomori sicuro sul Milan | Siamo ambiziosi in questa stagione Ecco cosa ci ha detto Max Allegri

Tomori e le parole sul suo Milan considerando anche gli obiettivi stagionali della squadra rossonera Alla vigilia del suo quinto anniversario con la maglia del Milan, Tomori si racconta in una lunga intervista concessa alla BBC Sport, offrendo uno sguardo profondo sulla sua crescita personale e professionale. Il difensore inglese, oggi uno dei pilastri della . Tomori: "Allegri mi ha aiutato molto a leggere il gioco. Si tratta di correre in modo più intelligente" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ...

Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport ... gianlucadimarzio.com

Tomori alla BBC: "Mai sentito meglio, dobbiamo tornare in Champions. Quando Modric parla, lo ascolti" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ... milannews.it

Lo Monaco non ha dubbi su Tomori "Il Milan si priverebbe di lui per darlo ai bianconeri Sono sicuro che Giuntoli si muoverà così" - facebook.com facebook

Antonio Vitiello: “Igli Tare è a caccia di un difensore duttile, che possa giocare sia centrale che da braccetto nella difesa a tre. Un elemento jolly che dia respiro e riposo ai titolari, considerando che De Winter fino ad oggi non è apparso sicuro nelle partite in cui x.com

