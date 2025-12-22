Tommy il Piccolo Tifoso della Fiorentina che ha Conquistato i Social | il Sogno di Incontrare Dodo e Diventare come De Gea
Un bambino con i guanti un po’ troppo grandi, la sciarpa viola stretta al collo e un’idea chiara in testa: parare tutto. La rete mormora il suo nome, “Tommy”, e all’improvviso quel sogno semplice — incontrare un terzino che corre senza paura, diventare un portiere che non trema — sembra più vicino. Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina. Tommy è un piccolo tifoso della Fiorentina. Lo si capisce da come guarda il campo. Non chiede luci, chiede palloni. La sua storia ha iniziato a muoversi di bacheca in bacheca, poi di chat in chat. È diventata virale sui social. Non conta tanto il numero delle visualizzazioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Leggi anche: Fiorentina, le pagelle: De Gea è il migliore, Dodo e Fagioli steccano ancora
Leggi anche: La moglie di Dodò sconvolta dal terribile malaugurio di un tifoso della Fiorentina sui suoi figli
Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare Dodo; La Fiorentina è ultima, ma lui non vuole togliersi il giubbino viola: la storia del baby tifoso virale sui social; Champions League, corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia nel ranking Uefa dopo il ko della Fiorentina.
Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: "Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare Dodo" - È quella di Tommaso, 7 anni, che dalla provincia di Lodi tifa Fiorentina con tutto il cuore. msn.com
La Fiorentina è ultima, ma lui non vuole togliersi il giubbino viola: la storia del baby tifoso virale sui social - I tifosi della Fiorentina che oggi contestano la squadra, reduce dal ko di Losanna in Conference League e ultima da sola nella classifica della Serie A, si sono innamorati dei colori viola da b ... msn.com
RABBIA E SFOGO DOPO FIORENTINA-AEK. DOV’È LA SOCIETÀ? CHIEDETE SCUSA AI TIFOSI
PICCOLO EDEN TOMMY TOM E L’ORSETTO PERDUTO di Joost Van Den Bosch, Erik Verkerk (Paesi Bassi, Belgio, 2024, 62’) – Animazione – Consigliato 3+ Tommy Tom parte con l’amica Gattopolina alla ricerca del suo orsetto scomparso. Un viaggio di - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.