Un bambino con i guanti un po’ troppo grandi, la sciarpa viola stretta al collo e un’idea chiara in testa: parare tutto. La rete mormora il suo nome, “Tommy”, e all’improvviso quel sogno semplice — incontrare un terzino che corre senza paura, diventare un portiere che non trema — sembra più vicino. Tommy, il piccolo tifoso della Fiorentina. Tommy è un piccolo tifoso della Fiorentina. Lo si capisce da come guarda il campo. Non chiede luci, chiede palloni. La sua storia ha iniziato a muoversi di bacheca in bacheca, poi di chat in chat. È diventata virale sui social. Non conta tanto il numero delle visualizzazioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Tommy, il Piccolo Tifoso della Fiorentina che ha Conquistato i Social: il Sogno di Incontrare Dodo e Diventare come De Gea

Leggi anche: Fiorentina, le pagelle: De Gea è il migliore, Dodo e Fagioli steccano ancora

Leggi anche: La moglie di Dodò sconvolta dal terribile malaugurio di un tifoso della Fiorentina sui suoi figli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare Dodo; La Fiorentina è ultima, ma lui non vuole togliersi il giubbino viola: la storia del baby tifoso virale sui social; Champions League, corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia nel ranking Uefa dopo il ko della Fiorentina.

Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: "Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare Dodo" - È quella di Tommaso, 7 anni, che dalla provincia di Lodi tifa Fiorentina con tutto il cuore. msn.com