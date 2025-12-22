Tombino sprofondato | strada chiusa un intero quartiere paralizzato FOTO

Un tombino sprofondato, per cause ancora da accertare, ha causato la chiusura di una strada nel quartiere, interrompendo la circolazione e coinvolgendo numerosi residenti. La situazione ha generato disagi e necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le misure più appropriate da adottare.

Un tombino "sprofondato", per cause al momento ignote. La chiusura di una strada che ancora una volta produce fortissime ripercussioni in un'ampia parte di città. Succede in via Lungo il Mugnone, nel tratto subito successivo al cavalcavia delle Cure: una strada solitamente utilizzata dalla quasi.

