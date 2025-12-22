Tomba anti-zombie scoperta in Germania | ecco come gli antichi impedivano ai morti di ritornare
Sembra una scena uscita da un film horror, ma è tutto reale. A Oppin, nel cuore della Germania (non lontano da Lipsia), gli archeologi hanno portato alla luce una sepoltura di oltre 4mila anni fa che racconta una paura primordiale: quella dei morti che tornano. La scoperta, resa pubblica dal Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, riguarda un uomo morto tra i 40 e i 60 anni, vissuto nella prima Età del Bronzo. Il corpo era adagiato sul fianco sinistro, ma ciò che colpisce è un enorme blocco di pietra posizionato sulle gambe. Non un dettaglio casuale, ecco perché. Una pietra per trattenere il corpo nella tomba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
