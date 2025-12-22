Sembra una scena uscita da un film horror, ma è tutto reale. A Oppin, nel cuore della Germania (non lontano da Lipsia), gli archeologi hanno portato alla luce una sepoltura di oltre 4mila anni fa che racconta una paura primordiale: quella dei morti che tornano. La scoperta, resa pubblica dal Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, riguarda un uomo morto tra i 40 e i 60 anni, vissuto nella prima Età del Bronzo. Il corpo era adagiato sul fianco sinistro, ma ciò che colpisce è un enorme blocco di pietra posizionato sulle gambe. Non un dettaglio casuale, ecco perché. Una pietra per trattenere il corpo nella tomba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tomba anti-zombie scoperta in Germania: ecco come gli antichi impedivano ai morti di ritornare

Leggi anche: Scoperta in Baviera una tomba monumentale romana di 12 metri, ma il defunto non c’è: ecco perché

Leggi anche: Antichi microbi risvegliati dal ghiaccio dell’Artico: la scoperta che allarma gli scienziati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tomba anti-zombie scoperta in Germania: ecco come gli antichi impedivano ai morti di ritornare - Proprio per evitare questa possibilità in passato si ricorreva anche a soluzioni magiche o rituali ... quotidiano.net