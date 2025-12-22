Tobin tax | cos’è quando si applica e cosa cambia nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 la Tobin tax dovrebbe raddoppiare, secondo le modifiche inserite nella legge di bilancio in arrivo al voto finale di Camera e Senato. La misura interviene sulla disciplina introdotta nel 2012 (legge 228), che già prevede un’imposta sulle transazioni finanziarie legate al trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia. Cos’è la Tobin tax e su cosa si applica. Euronext (Ansa). La tassa colpisce le transazioni di strumenti partecipativi effettuate su società con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro. Si tratta quindi di un prelievo sul valore della compravendita di azioni, non sulle obbligazioni, sugli Etf né sui titoli di Stato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

