Titanic Kate Winslet | Intercettazioni paparazzi e paura di dormire | non ero pronta a quella fama

La star premio Oscar ha confessato di aver sofferto particolarmente l'ondata di successo che ha travolto i protagonisti del kolossal di James Cameron. Continua il tour promozionale di Goodbye June per Kate Winslet, al suo debutto dietro la macchina da presa in un film scritto dal figlio Joe Anders. In una recente intervista, l'attrice è tornata a parlare del successo ottenuto negli anni '90 con Titanic. Nel film di James Cameron, Winslet interpreta la giovane Rose DeWitt Bukater, di famiglia benestante, che si innamora dell'artista di strada e passeggero di terza classe sul transatlantico Jack Dawson, interpretato da Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

