Timothée Chalamet rompe il silenzio dopo i rumours che si sono susseguiti recentemente, secondo i quali i fan alludevano che dietro il rapper emergente EsDeeKid dall’identità sconosciuta, si celasse il protagonista di Marty Supreme. Sono pochissime le informazioni circolanti sul conto del rapper di Liverpool, che vive nell’anonimato e continua ad apparire in pubblico con indosso un passamontagna. La scorsa quest’estate quando l’artista ha raggiunto il successo con il suo album Rebel, i fan hanno chiesto a gran voce di scoprire l’identità del musicista. Molti di loro hanno recentemente condiviso teorie, secondo le quali dietro questo progetto musicale si celasse in realtà Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Timothée Chalamet smentisce i rumours: non è l’attore a celarsi dietro il rapper mascherato EsDeeKid (con il quale ha preparato un feat)

