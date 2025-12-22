Timothée Chalamet ha una passione dichiarata: le sneaker. È un dato di fatto assodato. Ama le Converse, adora le adidas Samba e, di tanto in tanto, sorprende con una collaborazione Asics capace di scuotere l’intero universo delle scarpe sportive. Durante il tour promozionale del film Marty Supreme qualcosa è cambiato. La sua collezione non si è solo arricchita: ha compiuto un salto di qualità. I modelli scelti sono diventati più audaci ed eccentrici. All’improvviso, l’attore ha iniziato a indossare pezzi d’archivio, modelli che non si vedono tutti i giorni. Sneaker che richiedono contesto, note a piè di pagina e quella conoscenza che si acquisisce solo rovistando tra vecchi forum e cataloghi dimenticati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha indossato durante il tour di Marty Supreme alcune sneaker davvero introvabili

