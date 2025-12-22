Tim problemi in tutta Italia sia su rete fissa e mobile che su servizi internet | cosa sta accadendo

Quella di oggi, lunedì 22 dicembre, è stata una mattinata complicata per i clienti Tim, dal momento che in tutta Italia si sono registrati malfunzionamenti e disservizi di varia natura. Stando a quanto segnalato dagli utenti sui social e sul portale Downdetector, le prime avvisaglie di un problema generalizzato e diffuso un po' ovunque si sono avute a partire all'incirca dalle ore 10.00. Nel giro di appena mezzora il sito è stato inondato di notifiche di guasti, all'incirca 6mila di diversa natura, dato che c'era chi si lamentava di problematiche sulla linea fissa, chi non riusciva ad accedere a internet e altri che lamentavano la mancanza di segnale su linea mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

