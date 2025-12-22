Tim down oggi problemi di linea e con le chiamate | perché non funziona e cosa sta succedendo

Tim ha riscontrato problemi di linea e di chiamate a partire dalle 10 di questa mattina, influenzando sia la rete mobile che i servizi Internet. La causa esatta del disservizio non è ancora stata ufficialmente comunicata, ma si stanno verificando difficoltà di connessione per molti utenti. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli e indicazioni su eventuali tempi di ripristino.

