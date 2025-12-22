Tim down in tutta Italia segnalati rallentamenti e disservizi sulla linea e chiamate

Attualmente, TIM sta riscontrando problemi di rete su tutto il territorio nazionale, con segnalazioni di rallentamenti e interruzioni nelle chiamate. Questi disservizi si aggiungono alle criticità già verificatesi nel mese scorso, causando disagi agli utenti. La situazione è in fase di monitoraggio e si attendono aggiornamenti da parte dell'azienda per il ripristino completo del servizio.

In questi minuti, l'operatore Tim sta affrontando diversi disservizi in varie zone d'Italia, dopo i problemi che lo avevano già interessato il mese scorso. Anche il portale downdetector.it segnala un aumento delle segnalazioni, descrivendo una diffusione dei malfunzionamenti a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale. Le difficoltà sembrano riguardare soprattutto le chiamate, sia in entrata che in uscita verso altri operatori e all'interno della stessa rete, ma anche l'uso della rete dati risulterebbe, per ora, meno compromesso. Colpita tutta l'Italia. Secondo i dati raccolti da Downdetector, il disservizio di Tim sta interessando numerose città italiane.

TIM down, malfunzionamenti della linea mobile in corso - it, secondo cui i malfunzionamenti sarebbero diffusi a macchia d'olio in tutto il ... msn.com

Tim down in tutta Italia: segnalati rallentamenti e disservizi - Da metà pomeriggio di oggi, venerdì 21 novembre, molti utenti Tim stanno riscontrando problemi nell’utilizzo della rete mobile e fissa. tg24.sky.it

Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down in tutta Italia Mattinata complicata per migliaia di utenti: Vodafone, Fastweb e ho. Mobile hanno registrato disservizi diffusi su rete fissa e mobile in diverse zone del Paese. C’è chi non riesce a navigare e chi è rimasto s - facebook.com facebook

Vodafone, Fastweb e ho. Mobile down in tutta Italia | Comunicato x.com

