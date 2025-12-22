Tiene in casa illegalmente sei chili di fuochi d' artificio cinesi denunciato commerciante di Rosta

22 dic 2025

A Rosta, i carabinieri della stazione di Rivoli hanno denunciato un commerciante ambulante per aver detenuto illegalmente sei chili di fuochi d’artificio cinesi. La scoperta si inserisce in un'azione di controllo finalizzata a contrastare il commercio e la detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico. La presenza di sostanze pericolose senza le necessarie autorizzazioni rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica.

