The Odyssey | pubblicato il primo trailer con Matt Damon nel ruolo di Ulisse| VIDEO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio 2026 è atteso The Odyssey di Nolan, oggi è stato pubblicato il primo trailer del film che vede Matt Damon nei panni di Ulisse L'articolo The Odyssey: pubblicato il primo trailer con Matt Damon nel ruolo di Ulisse VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

the odyssey pubblicato il primo trailer con matt damon nel ruolo di ulisse video

© Ildifforme.it - The Odyssey: pubblicato il primo trailer con Matt Damon nel ruolo di Ulisse| VIDEO

Leggi anche: The Odyssey, l’Ulisse di Matt Damon è sensazionale nel prologo del film di Christopher Nolan: la descrizione

Leggi anche: The Odyssey: le gesta di Ulisse e il cavallo di Troia nel primo trailer mozzafiato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Odyssey: abbiamo il primo poster del nuovo film di Christopher Nolan; Avengers: Doomsday, leakato il primo teaser! (SPOILER).

the odyssey pubblicato primoIl primo trailer ufficiale di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan - Universal ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Odyssey ( Odissea in italiano), il nuovo film di Christopher Nolan basato sull’ Odissea: uscirà al cinema il 16 luglio 2026 e racconterà il vi ... ilpost.it

the odyssey pubblicato primoIl trailer ufficiale di The Odyssey ci riporta nel poema omerico - L'uscita del trailer arriva a pochi giorni di distanza dall'arrivo in sala, da parte di Universal, di un ... multiplayer.it

the odyssey pubblicato primoThe Odyssey, rilasciato il primo trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan - L'articolo The Odyssey, rilasciato il primo trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

The Odyssey - Il primo trailer ufficiale italiano del nuovo film di Christopher Nolan

Video The Odyssey - Il primo trailer ufficiale italiano del nuovo film di Christopher Nolan

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.