The Odyssey | le gesta di Ulisse e il cavallo di Troia nel primo trailer mozzafiato

Finalmente possiamo godere della visione delle prime spettacolari sequenze dell'epica avventura di Christopher Nolan che mostra le peripezie dell'eroe omerico incarnato da Matt Damon. Atteso a lungo dagli estimatori di Christopher Nolan, finalmente il primo trailer di The Odyssey è approdato anche in rete dopo un esclusivo lancio nei cinema. Mentre il prologo di sei minuti è riservato solo agli spettatori delle sale IMAX, Universal ha deciso di diffondere le prime spettacolari sequenze che mostrano il faticoso viaggio di Ulisse per fare ritorno a Itaca dalla famiglia dopo la Guerra di Troia. Il trailer della durata di circa due minuti ci fornisce un assaggio della sontuosa rilettura del poema omerico operata da Christopher Nolan, che approderà nei cinema italiani il 16 luglio 2026, e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

