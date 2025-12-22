The Odyssey | il teaser trailer del nuovo film di Nolan che trasforma il mito di Omero in adrenalina pura

Universal ha finalmente pubblicato il teaser trailer di The Odyssey, nuovo film evento diretto da Christopher Nolan, tratto dal poema epico di Omero, con un cast stellare guidato da Matt Damon (Odisseo) e Tom Holland (Telemaco): il film, girato fra la Grecia, il Marocco e l’Italia, uscirà nell’estate 2026 Il teaser presenta una narrazione off screen di Odisseo, che spiega allo spettatore come, dopo il tremendo ed estenuante conflitto contro i Troiani, l’unica cosa che conta, per lui e per i suoi uomini è una sola: tornare a casa. Segue un montaggio rapido ed adrenalinico di alcuni tra i momenti più noti del poema, dall’incontro con una bestia che richiama Polifemo, all’inganno delle Sirene, fino alla disfida di Scilla e Cariddi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

