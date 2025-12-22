The Odyssey | il teaser trailer del nuovo film di Nolan che trasforma il mito di Omero in adrenalina pura
Universal ha finalmente pubblicato il teaser trailer di The Odyssey, nuovo film evento diretto da Christopher Nolan, tratto dal poema epico di Omero, con un cast stellare guidato da Matt Damon (Odisseo) e Tom Holland (Telemaco): il film, girato fra la Grecia, il Marocco e l’Italia, uscirà nell’estate 2026 Il teaser presenta una narrazione off screen di Odisseo, che spiega allo spettatore come, dopo il tremendo ed estenuante conflitto contro i Troiani, l’unica cosa che conta, per lui e per i suoi uomini è una sola: tornare a casa. Segue un montaggio rapido ed adrenalinico di alcuni tra i momenti più noti del poema, dall’incontro con una bestia che richiama Polifemo, all’inganno delle Sirene, fino alla disfida di Scilla e Cariddi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: L’odyssey star svela il segreto del livello mcu durante il provino per il prossimo film di christopher nolan
Leggi anche: Il Falsario: teaser trailer del nuovo film con Pietro Castellitto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma
L'Odissea: il poster del film di Nolan è carico d'aura; The Odyssey: abbiamo il primo poster del nuovo film di Christopher Nolan; The Super Mario Galaxy Movie, il teaser trailer del film d'animazione; Avengers: Doomsday, i fratelli Russo condividono un’immagine criptica prima dei 4 trailer in arrivo in sala.
The Odyssey, ammirate l’epico trailer ufficiale del kolossal di Christopher Nolan - Dopo una lunga attesa, Universal ha finalmente svelato in rete il primo trailer di The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan ... bestmovie.it
Matt Damon Sets Sail in Epic First Trailer for Christopher Nolan's The Odyssey - 22, showcasing the first footage of Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway and the movie's star- people.com
‘The Odyssey’ trailer: Matt Damon’s epic hero embarks on a perilous journey home after the Trojan War - Written and directed by Christopher Nolan, the 2026 epic action fantasy film features an ensemble cast that includes Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, and Anne Hathaway ... telegraphindia.com
First trailer for Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ drops tomorrow - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.