the christmas circus appuntamento a mercogliano

Dal 23 al 31 dicembre la Villa comunale M. Santangelo di Mercogliano si trasformerà in un grande spazio di festa, colori e condivisione grazie a “The Christmas Circus”, l’iniziativa natalizia promossa dall’ASD Roberto Bembo con il sostegno dell’Amministrazione comunale.Il progetto nasce con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

