Tg1 il sondaggio pro-Meloni che fa impazzire il Pd | a sinistra sono disperati

Il Tg1 dà notizia del sondaggio che premia il governo Meloni e il Partito democratico impazzisce. "Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara, che va ben oltre i numeri del centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro economico nazionale e internazionale. È il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. A bocciare la manovra economica per il 2026 è solo il 41,1% del campione": lo ha comunicato il telegiornale di Rai 1 ieri, domenica 21 dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

