Tezenis Verona espugna Cento di forza e ora sfida la capolista

La Tezenis Verona ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Sella Cento, con un punteggio di 69-76. La squadra ha dimostrato solidità e compattezza, mantenendo il controllo della partita dall’inizio alla fine. Questo successo permette alla formazione scaligera di affrontare con maggiore fiducia il prossimo impegno, consolidando la propria posizione in classifica e rafforzando la propria determinazione per il prosieguo della stagione.

Una prova di carattere, di nervi e di squadra. La Tezenis Verona torna dalla trasferta emiliana con due punti d’oro, superando la Sella Cento per 69-76 al termine di una gara condotta dal primo all’ultimo minuto. Nonostante le rotazioni accorciate dagli infortuni e il ritorno d'orgoglio dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tezenis Verona espugna Cento di forza e ora sfida la capolista Leggi anche: Avellino Basket verso Verona per la sfida contro Tezenis: "Grande voglia di riscatto" Leggi anche: Rana Verona espugna il parquet della capolista Perugia e si prende il secondo posto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tezenis Verona, vittoria in trasferta: sconfitta la Sella Cento; L’Arena abbraccia l’accessibilità diffusa; Gli Autovelox in Città; Il punto sulla serie C: Pareggio della Virtus contro il Lumezzane. A2 - Tezenis, Cavina: "Nelle difficoltà emerge il carattere dei ragazzi" - I gialloblù conducono per tutto l’arco del match, coinvolgendo diversi interpreti nella metà campo ... pianetabasket.com

A2 - Verona, Cavina: "Cento campo caldissimo, speriamo di aver recuperato giocatori" - Alla Baltur Arena di Cento (FE), per la diciottesima giornata dela campionato di serie A 2 2025- pianetabasket.com

Sella, sfida per cuori forti con la corazzata Verona - Dopo la capolista Pesaro, oggi alle 18 alla Baltur Arena la Sella Cento affronta un’altra big del campionato, la Tezenis Verona. ilrestodelcarlino.it

peccato taccuinocentese.it CENTO (FE) SELLA CENTO – TEZENIS VERONA 69 – 76: LA BENEDETTO ESCE NELLA RIPRESA MA NON BASTA, VERONA PORTA A CASA 2 PUNTI! https://taccuinocentese.it/cento-fe-sella-cento-tezenis-verona-69-76-la-bene - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.