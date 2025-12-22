“ Carlo Conti, ascoltami, vorrei portare il mio messaggio a Sanremo. Ora sto bene, ho già perdonato chi mi ha fatto del male”: queste le prime parole a ‘ Storie Italiane ‘, su Rai1 con Eleonora Daniele, di Paolo, il giovane di Albenga (Savona) diventato tetraplegico dopo esser stato colpito da un pugno durante un tentativo di rapina del suo monopattino nel maggio 2024. “Quando è arrivato qui, Paolo comunicava con gli occhi in uno stato vegetativo”, ha raccontato la dottoressa del centro riabilitativo, “ il lavoro quotidiano dei nostri operatori, della famiglia che è stata sempre presente e questa forte determinazione che Paolo ci ha messo, sono stati gli ingredienti di questo incredibile recupero che è stato fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tetraplegico dopo un tentativo di rapina, l’appello di Paolo a ‘Storie Italiane’: “Sogno di andare a Sanremo”

Leggi anche: Ferito un 13enne dopo un tentativo di rapina: indagano i Carabinieri

Leggi anche: Un sogno più grande di tutte le difficoltà: così Frenci, pianista tetraplegico, ha portato la sua musica dalla strada al palco di Rai 1

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mauro Glorioso ragazzo che nel 2023 viene colpito dal lancio di una bicicletta elettrica ai Murazzi di Torino,rimane tetraplegico,dopo un calvario tra il coma e mesi in ospedale si laurea a Palermo il novembre scorso in Medicina,i responsabili sono stati tutti co x.com

(2016) è un film diretto da Thea Sharrock, tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes. La storia racconta l’incontro tra Louisa Clark, una giovane donna solare e piena di vita, e Will Traynor, un ex uomo d’affari rimasto tetraplegico dopo - facebook.com facebook