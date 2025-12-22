Tether Ardoino svela | Juve? Vorremmo contribuire a un cambiamento positivo Le sue dichiarazioni

Tether, Ardoino non ha dubbi: «Juventus? Noi vorremmo contribuire a un cambiamento positivo». Le sue parole Il futuro societario della Juventus continua a occupare spazio nelle cronache economiche internazionali, intrecciandosi con le strategie di crescita globale del club. Dopo il netto rifiuto opposto da Exor alla maxi?offerta da 1,1 miliardi di euro presentata nelle scorse . Leggi anche: Ardoino allo scoperto: «Non ritiriamo la nostra offerta. Riteniamo che la Juventus abbia un potenziale inespresso, può fare molto meglio e vogliamo contribuire al cambiamento» Leggi anche: DOMENICA IN: GABRIELE CORSI SVELA IL "NO" A MARA VENIER. LE SUE DICHIARAZIONI Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tether vuole acquistare la Juventus: pronta offerta da 1,1 miliardi (+ 1 miliardo per rinforzare la squadra); Tether vuole comprare la Juventus, offerta vincolante a Exor per ottenere la maggioranza del club; Tether vuole comprare la Juventus! Il CEO Paolo Ardoino esce allo scoperto: Offerta da 1 miliardo; La Juventus vola in Borsa per due motivi, tra fiducia e nuove attese. Tether, il CEO Ardoino: «La Juve può fare molto meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo» - «Se qualcuno vuole vendere, secondo le regole di mercato, noi possiamo comprare e non ritiriamo l'offerta», ha spiegato il manager del colosso delle stablecoin. Juventus, Elkann sotto assedio: offerta di 2 miliardi dall'Arabia Saudita. Tether accusata di frode ma Ardoino se la ride - Juventus, dopo l'assalto di Tether, arriva anche quello dell'Arabia Saudita: Elkann si trova di fronte a una possibile offerta di 2 miliardi di euro Juventus, l'assalto di Tether e il muro di Exor: Devasini e Ardoino, chi sono i miliardari italiani delle stablecoin - Tether mette sul tavolo 1,1 miliardi per il controllo del club, ma Exor nega ogni trattativa e respinge l'assalto. Ardoino: «Tether più sicura delle banche tradizionali» La classifica dei miliardari italiani a fine 2025: Giovanni Ferrero al top e Andrea Pignataro secondo. Nel duello a distanza per la Juventus, Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino (Tether) si posizionano davanti a John Elkann. Ecco la graduatoria completa

Juventus, l’assalto di Tether e il muro di Exor: Devasini e Ardoino, chi sono i miliardari italiani delle stablecoin - Tether mette sul tavolo 1,1 miliardi per il controllo del club, ma Exor nega ogni trattativa e respinge l’assalto. affaritaliani.it

Ardoino: «Tether più sicura delle banche tradizionali» - facebook.com facebook

La classifica dei miliardari italiani a fine 2025: Giovanni Ferrero al top e Andrea Pignataro secondo. Nel duello a distanza per la Juventus, Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino (Tether) si posizionano davanti a John Elkann. Ecco la graduatoria completa x.com

