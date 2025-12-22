Terrore in Olanda | auto sulla folla alla parata di Natale Nove feriti tre in condizioni gravi

Un incidente si è verificato a Nunspeet, in Olanda, durante una parata natalizia, quando un'auto ha investito i partecipanti, provocando nove feriti, di cui tre in condizioni gravi. L'evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le autorità, che stanno indagando sulle cause dell'accaduto. La vicenda evidenzia i rischi legati agli eventi pubblici e la necessità di garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori.

Un drammatico incidente ha sconvolto la serata di Nunspeet, in Olanda, dove un'auto è piombata sulla folla durante una parata di luci natalizie. Il bilancio è di nove persone ferite, di cui tre in condizioni gravi. Sul posto è scattata immediatamente una massiccia operazione di soccorso con numerose ambulanze, autopompe e unità di polizia. L'evento, che prevedeva un tour luminoso verso Elburg,.

