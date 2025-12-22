Terreno confiscato al via la bonifica

E' partito l’intervento di bonifica dell’area confiscata di via Musone, un’estensione di circa 13.000 metri quadrati tornata nella piena disponibilità del Comune di Casapulla. Un’azione significativa di riqualificazione urbana fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

