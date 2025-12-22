E' partito l’intervento di bonifica dell’area confiscata di via Musone, un’estensione di circa 13.000 metri quadrati tornata nella piena disponibilità del Comune di Casapulla. Un’azione significativa di riqualificazione urbana fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Terreno confiscato, al via la bonifica

Leggi anche: San Giorgio, parco giochi e area verde sul terreno confiscato alla mafia: oggi la consegna ai cittadini

