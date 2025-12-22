TERREMOTO A SANREMO | Ballando con le Stelle sbarca all’Ariston!

Scoppia il gossip più caldo dell'anno: Carlo Conti vuole sul palco dell'Ariston le prime tre di Ballando con le Stelle. Sanremo rischia di esplodere tra polemiche e colpi di scena. FERMI TUTTI. È SUCCESSO DAVVERO. Sanremo potrebbe non essere più lo stesso. Una voce che corre veloce, velocissima, e che fa già tremare l'Ariston: Carlo Conti starebbe pensando a una mossa clamorosa. BALLANDO CON LE STELLE IRROMPE A SANREMO. Sì, hai letto bene. Sul palco più sacro della musica italiana potrebbero salire insieme Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso: le prime tre classificate di Ballando.

TERREMOTO A SANREMO: Ballando con le Stelle sbarca all’Ariston!

