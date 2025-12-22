Ternana in dieci per oltre un’ora Con la Pianese è pari in trasferta
PIANESE 0 TERNANA 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis, Ercolani, Gorelli, Masetti (25’ st Martey), Amey (25’ st Sussi), Simeoni (12’ st Fabrizi), Proietto, Chesti, Sodero (25’ st Peli), Tirelli (39’ st Bertini M.), Bellini. A disp.: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Bigiarini. All. Birindelli TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio, Maestrelli, Capuano, Martella (39’ st Meccariello), Donati, McJannet, Vallocchia, Ndrecka, Orellana (31’ pt Garetto), Dubickas (25’ st Leonardi), Ferrante (25’ st Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, Bianay, Proietti, Tripi, Romeo, Bruti, Durmush, Turella. All. Liverani ARBITRO: D’Eusanio di Faenza NOTE: Spettatori: 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Simone Leonardi, pura acrobazia. Sforbiciata, equilibrio che sfida la gravità, istinto da dieci vero. Il talento catanese classe 2005 — di proprietà del Catania fc, oggi in prestito alla Ternana — continua a far brillare il suo nome. Contratto fino al 2030, 23 g
