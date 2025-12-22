Ternana famiglia Rizzo | Mercato anche in entrata ed avvocato Tortorella per impugnare il provvedimento della penalizzazione

Un nuovo aggiornamento fornito sulle vicissitudini societarie della Ternana. La riorganizzazione del club, l'impugnazione del provvedimento che ha portato alla penalizzazione di cinque punti da scontarsi nella stagione corrente. Inoltre la possibilità di fare mercato e la conduzione in piena.

Ternana, sessione di mercato in 'bilico', ricorso sulla penalizzazione ed analisi analitica su 'Stadio-clinica'

Ternana, Stefano Bandecchi a gamba tesa: "Chiediamo alla famiglia Rizzo di rimettere sul mercato la società"

Caos Ternana, Bandecchi ai Rizzo: «Rimettete sul mercato la squadra» - «Chiediamo alla famiglia (Rizzo ndr) di rimettere sul mercato la Ternana calcio e di non rovinarla come invece ad oggi pare voglia fare.

Bandecchi tuona contro i Rizzo: "Rimettete sul mercato la Ternana e non rovinatela" - Il primo cittadino alza la voce: "Pronti ad aiutare a un passaggio di proprietà con altre persone che possano portare avanti il campionato e i sogni che il Comune ha creato" ... corrieredellumbria.it

Ternana, il sindaco Bandecchi: «La Ternana è dei ternani. La famiglia Rizzo chiarisca e rimetta il club sul mercato» - Il Comune di Terni ha diffuso un comunicato durissimo, nel quale il sindaco Stefano Bandecchi ... ternananews.it

Fabio Forti accetta l’incarico di Amministratore Unico della Ternana Calcio “Risolverò il contratto fabiesco con Ferrero” “Rendo noto di essere da oggi operativo nella veste di A.U. della societa’ Ternana Calcio. Ringrazio la proprieta’ e dunque la famiglia Rizzo - facebook.com facebook

