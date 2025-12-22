Tennistavolo | carraresi penultimi in SERIE a1 L’Apuania cede all’ultima di andata A Cagliari s’impone il Marcozzi 3-1
Niente colpaccio in Sardegna per l’Apuania Tennistavolo che nell’incontro valido per la settima e ultima giornata di andata del campionato nazionale di A1, perde a Cagliari, superata 3-1 dal Marcozzi che così ottiene il primo successo stagionale da 3 punti (in caso di vittoria per 3-0 o 3-1). Per i gialloazzurri si tratta della quinta sconfitta che li relega al penultimo posto in classifica con soli 5 punti frutto di due vittorie per 3-2 e di una sconfitta sempre per 3-2. I carraresi partono male con Ibrahima Diaw sconfitto 3-1 (11-9, 7-11, 11-5, 11-4) da Rares Sipos, ma a riportare in equilibrio l’incontro ci pensa Jon Peon che piega 3-0 (12-10, 12-10, 11-9) la resistenza di Carlo Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
