Tempestilli valuta il profilo di Frattesi, considerandolo adatto a un club con ambizioni come il Napoli. L'analisi si concentra sulle caratteristiche del giocatore e sulle possibili implicazioni di un suo trasferimento nel contesto del mercato attuale. La situazione rimane in evoluzione, con il club partenopeo che monitora attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa.

Nel corso della trasmissione "Pausa caffè" su Radio Tutto Napoli, Antonio Tempestilli, ex dirigente sportivo con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha offerto il proprio punto di vista su alcune delle principali voci di mercato che stanno animando l'attualità della Serie A. Tra i nomi citati, particolare attenzione è stata dedicata a Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che in questa stagione sta trovando meno spazio del previsto. Secondo Tempestilli, il profilo del classe 1999 resta di assoluto livello, soprattutto per le sue qualità dinamiche e offensive.

© Internews24.com - Tempestilli e il mercato: «Frattesi profilo ideale, il Napoli osserva»

