Tempestilli e il mercato | Frattesi profilo ideale il Napoli osserva
Tempestilli valuta il profilo di Frattesi, considerandolo adatto a un club con ambizioni come il Napoli. L'analisi si concentra sulle caratteristiche del giocatore e sulle possibili implicazioni di un suo trasferimento nel contesto del mercato attuale. La situazione rimane in evoluzione, con il club partenopeo che monitora attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa.
Inter News 24 Tempestilli analizza le voci di mercato legate a Frattesi: può essere un profilo adatto a un contesto ambizioso come quello del Napoli. Nel corso della trasmissione “Pausa caffè” su Radio Tutto Napoli, Antonio Tempestilli, ex dirigente sportivo con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha offerto il proprio punto di vista su alcune delle principali voci di mercato che stanno animando l’attualità della Serie A. Tra i nomi citati, particolare attenzione è stata dedicata a Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che in questa stagione sta trovando meno spazio del previsto. Secondo Tempestilli, il profilo del classe 1999 resta di assoluto livello, soprattutto per le sue qualità dinamiche e offensive. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Juve: Comolli guarda di nuovo in Ligue 1, anche per il regista. Lui viene considerato il profilo ideale
Leggi anche: Frattesi Inter, futuro in bilico tra permanenza e mercato: la Juve osserva
Frattesi-Napoli, tra ipotesi di mercato e nuovi scenari tattici: il futuro del centrocampista torna un rebus - Napoli, tra ipotesi di mercato e nuovi scenari tattici: il futuro del centrocampista torna un rebus Il nome di Davide Frattesi continua a essere al centro del dibattito calcistico italiano, e ... calcionews24.com
Mercato Juve: spunta l'idea Davide Frattesi per il centrocampo - Considerato uno dei centrocampisti italiani più forti della sua generazione, oltre a un’ottima tecnica di base, Frattesi garantisce un'intensità di gioco e una capacità di corsa che potrebbero ... it.blastingnews.com
Mercato, Roma: non solo Zirkzee Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo per l’attacco, ma la trattativa con il Manchester United è complessa per costi e tempi. Per questo Massara guarda anche alla Serie A: secondo La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.