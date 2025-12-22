Tempeste solari e vulnerabilità dei sistemi di volo | ecco cosa è successo agli Airbus A320

Airbus ha disposto un aggiornamento urgente del software di controllo di volo per circa 6.000 aerei della famiglia A320, dando il via al più grande richiamo mai effettuato nella storia del costruttore europeo. Alla base della decisione, un malfunzionamento dei sistemi elettronici legato all'interazione tra le radiazioni generate da una tempesta geomagnetica e una specifica versione del software ELAC, il computer che governa superfici di volo fondamentali come elevatori e alettoni. Il provvedimento è stato annunciato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, dopo che un A320 della compagnia JetBlue è stato costretto a un atterraggio di emergenza negli Stati Uniti a seguito di un'improvvisa perdita di quota.

