Sarà una settimana particolare quella che attende i tantissimi fans della serie tv tedesca Tempesta d’Amore che – complici le festività natalizie – andrà in onda in formato ridotto. Le vicende del Fürstenhof ci terranno compagnia solo lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, per poi fermarsi nei giorni di Natale e Santo Stefano. Sebbene limitata a tre soli giorni, la soap ci regalerà molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni al 24 dicembre. La gelosia avrà la meglio su Vincent, e il giovane veterinario finirà per seguire i consigli di Markus e – con una scusa – licenzierà Philipp. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 22 al 24 dicembre 2025: Vincent cede alla gelosia e licenzia Philipp

