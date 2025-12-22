telethon bnl bnp paribas raccoglie 9 milioni nel 2025 oltre 350 milioni in 34 anni

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il contatore della solidarietà segna 9 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso anno: è la raccolta totale 2025 di Bnl Bnp Paribas per la Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. L'annuncio è stato dato in diretta su Rai 1 da parte della presidente di Bnl e di Findomestic Banca, Claudia Cattani, e di Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon. "In 34 anni di cammino comune tra la Banca e Telethon - ha dichiarato la Presidente Cattani - abbiamo superato i 350 milioni di euro; un risultato particolarmente significativo che rappresenta un impegno costante realizzato insieme con i clienti - individui, famiglie e imprese - con le colleghe e i colleghi della Banca e delle Società di Bnp Paribas in Italia e con la grande comunità di persone vicine a Bnl e a Telethon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

