Telethon aiuti per la ricerca | da Bnl Bnp Paribas 9 mln in 34 anni raccolti oltre 350 mln

Bnl Bnp Paribas ha raccolto 9 milioni di euro nel 2025 a favore della Fondazione Telethon, contribuendo alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Dopo 34 anni, la raccolta totale supera i 350 milioni di euro, testimonianza di un impegno costante nel sostenere progetti scientifici di interesse sociale. Questa cifra evidenzia l'importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta a patologie poco conosciute.

Il contatore della solidarietà segna 9 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso anno: è la raccolta totale 2025 di Bnl Bnp Paribas per la Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. L’annuncio in diretta su Rai 1 da parte della Presidente di Bnl Bnp Paribas e di Findomestic Banca, Claudia Cattani, e di Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon. “ In 34 anni di cammino comune tra la Banca e Telethon – ha dichiarato la Presidente Cattani – abbiamo superato i 350 milioni di euro; un risultato particolarmente significativo che rappresenta un impegno costante realizzato insieme con i clienti – individui, famiglie e imprese – con le colleghe e i colleghi della Banca e delle Società di BNP Paribas in Italia e con la grande comunità di persone vicine a BNL e a Telethon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

