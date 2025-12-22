La quinta edizione di TedxForlì, in programma il 31 gennaio prossimo, registra il tutto esaurito a meno di dieci giorni dall’apertura delle prevendite. Sono stati venduti oltre 700 biglietti, un dato che conferma la crescente attenzione attorno a un appuntamento che si è consolidato nel panorama. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

TedxForlì, sold-out di oltre 700 biglietti in pochi giorni per l'edizione 2026 "Controvento"

