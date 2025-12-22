Tecnimont ottiene sequestri conservativi per 1,1 miliardi contro Eurochem

Tecnimont, controllata di MAIRE, ha ottenuto sequestri conservativi per circa 1,1 miliardi di euro contro il Gruppo EuroChem, in relazione alla controversia in corso tra le parti. Questa misura mira a tutelare gli interessi dell’azienda in attesa di future decisioni legali. La situazione rimane in evoluzione e sarà monitorata attentamente.

In riferimento alla controversia in corso con il Gruppo russo EuroChem, già oggetto del comunicato stampa pubblicato lo scorso 28 novembre, MAIRE rende noto che la propria controllata TECNIMONT ha ottenuto provvedimenti immediatamente esecutivi di sequestro di beni detenuti dal Gruppo EuroChem per un ammontare pari a circa €1,1 miliardi. Tali provvedimenti si basano sulle autorizzazioni ottenute dal Tribunale Arbitrale ICC con sede a Londra a sequestrare in ogni paese i beni detenuti da EuroChem per complessivi €1,1 miliardi. Ulteriori richieste di sequestro sono in corso presso varie giurisdizioni.

