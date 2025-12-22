Team Pandoro vs Team Panettone | la guerra di Natale che divide più della tombola
Ogni Natale, si ripropone con regolarità la divisione tra gli amanti del pandoro e quelli del panettone. Due tradizioni che, tra gusti e preferenze, spesso creano discussioni tra amici e familiari. In questa rivalità, ciascuno difende con passione la propria scelta, anche se, alla fine, il vero protagonista resta il piacere di condividere un momento speciale. La vera vittoria, infatti, è sempre un dolce finale.
Team Pandoro vs Team Panettone: la guerra di Natale. con un finale dolcissimo. A Natale succede ogni anno, puntuale come la tombola dopo cena: nascono le fazioni. C'è il Team Pandoro, che lo mangia rigorosamente "liscio" (ma poi lo farcisce in ogni modo possibile), e il Team Panettone, che difende canditi e uvetta come fossero patrimonio UNESCO. Negli ultimi tempi, però, a farsi sentire è soprattutto una voce: quella dei giovani della Generazione Z, che sul tavolo delle feste scelgono senza esitazioni il pandoro. Motivo? È semplice, soffice, senza sorprese e soprattutto personalizzabile. Il pandoro si presta alle creme, ai social, alle rivisitazioni.
