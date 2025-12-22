Team Pandoro vs Team Panettone | la guerra di Natale che divide più della tombola

Ogni Natale, si ripropone con regolarità la divisione tra gli amanti del pandoro e quelli del panettone. Due tradizioni che, tra gusti e preferenze, spesso creano discussioni tra amici e familiari. In questa rivalità, ciascuno difende con passione la propria scelta, anche se, alla fine, il vero protagonista resta il piacere di condividere un momento speciale. La vera vittoria, infatti, è sempre un dolce finale.

