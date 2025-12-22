Tarquinia consegna le borse di studio agli studenti più meritevoli

Tarquinia 22 dicembre 2025 – Si è svolta il 20 dicembre, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, la premiazione degli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nella città etrusca. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti, l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni, l’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli, l’assessora alla cultura Roberta Piroli, le dirigenti scolastiche Dilva Boem, dell’IC “Ettore Sacconi”, Laura Piroli, dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”, la professoressa Maria Iannotti, in rappresentanza della dirigente scolastica Loredana Saetta del liceo “Galileo Galilei”, insegnanti e familiari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

